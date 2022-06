Tutto pronto per il raduno del 4 luglio. Poi? Fino al 20 luglio si lavorerà alla Continassa: nello staff di Allegri tutti confermati con l’aggiunta del nuovo arrivo Paolo Bianco. Dal 22 comincia la tournée americana. A quel punto Allegri conta di aver già visionato con costanza e da vicino alcuni dei ragazzi che si giocano il posto in rosa; di aver già visto come Di Maria può mandare in porta Vlahovic; di aver sfoltito il gruppo da alcuni “esuberi”; di aver già vinto qualche partita a basket con Pogba, come ai bei vecchi tempi. Lo racconta La Gazzetta dello Sport.