La Juventus ha in pugno un altro talento della Serie A. Dopo aver chiuso di fatto l'affare Merih Demiral, all'orizzonte per i bianconeri c'è un'altra sinergia con il Sassuolo: stavolta il nome caldo è quello di Hamed Junior Traoré, centrocampista classe 2000 che ha stupito tutti alla prima stagione nel massimo campionato con la maglia dell'Empoli. Come scrive Il Corriere dello Sport, la Juve è a un passo dal gioiellino ivoriano, l'operazione sarà chiusa per una cifra tra i 12 e i 15 milioni di euro. Una volta acquistato, Traoré sarà girato in prestito proprio al Sassuolo.