Il tema delle commissioni verrà ripreso nelle prossime ore. Costi accessori al grande colpo che la Juventus sta mettendo a segno, portando Vlahovic a Torino, ma tutt'altro che irrilevanti. Cosa cambia con il colpo a gennaio e non a giugno o a zero? "Ora però tutto deve essere rapportato alle cifre del trasferimento. E ciò impone degli approfondimenti che porrebbero anche portare a dei rallentamenti. Anche per questo motivo le parti non si sbilanciano nel rivelare cifre ufficiali. Tanto più la Juventus, che è legata agli obblighi borsistici. Resta un velo, dunque, sulle modalità dell’affare", scrive la Gazzetta. Intanto, prima di questo blitz bianconero, nelle risposte alle richieste dell'Arsenal si parlava di 18 milioni all'agente del calciatore.