Come racconta Calciomercato.com, in casail sostituto scelto di Petagna è Giovanni. L'attaccante argentino non è sceso in campo nelle ultime amichevoli del Verona perché in uscita. Il Napoli ha individuato in lui il vice Osimhen e c'è una base d'intesa su un prestito con obbligo di riscatto fissato a 16-17 milioni. Adesso però bisogna stringere i tempi perché il rischio di lasciarselo scappare c'è. Sul Cholito si è fiondato il Borussia Dortmund. Anche la Juve si era interessata, ma ha altre priorità al momento.