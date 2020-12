Diciotto milioni di euro: è la cifra per il riscatto di Weston McKennie in casa Juve a fine stagione. Lo riporta Tuttosport. Intanto, l'americano ha incassato i complimenti del suo allenatore, Andrea Pirlo: "Chi è entrato l'ha fatto con grande voglia, avevamo bisogno di spingere un po' di più sulla sinistra, con Alex in grado di dare apporto in fase di spinta. E McKennie è bravo a inserirsi: il gol è arrivato su suo inserimento. Primo tempo siamo rimasti un po' troppo molli, quando perdi tutti i duelli è difficile tenere le redini del gioco. Nel secondo tempo loro mai pericolosi, abbiamo aggredito alti e abbiamo avuto in mano tutte le azioni di gioco".