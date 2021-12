Secondo il Mirror, il Manchester United non si libererà diper meno di 34 milioni di euro. La Juve prenderebbe il giovane francese soltanto in prestito secco, magari di sei mesi. Una situazione certamente non ideale per Martial, che vuole però lasciare lo United quanto prima. Il giocatore è stato infatti tagliato dalle gerarchie del Manchester. E staremo a vedere per il futuro.