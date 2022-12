Tutti i riflettori, in casa Lazio, sono puntati su. Secondo Il Messaggero, il feeling tra il centrocampista spagnolo e Sarri si è ormai del tutto perso dopo la partita disputata a Bergamo contro l’Atalanta. Il presidente Lotito, dal canto suo, non ha alcuna intenzione di svendere il giocatore, valutandolo almeno 20 milioni di euro, alla luce anche della percentuale di rivendita che spetta al. Ogni scenario, quindi, per il prossimo mercato invernale, è ancora possibile.