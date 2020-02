Dopo la sconfitta di Verona la Juventus è bloccata a 54 punti in classifica: 17 vittorie, 3 pareggi e 3 sconfitte, due delle quali arrivate nelle ultime tre partite. L'Inter ha vinto il derby e ha agganciato i bianconeri, la Lazio ha conquistato i tre punti a Parma ed è salita a -1. Giornata nera per i bianconeri. Numeri alla mano, ogni punto che la Juve ha in classifica è costato 5,44 milioni di euro ai bianconeri, secondo uno studio de La Stampa che ha analizzato il rapporto investimenti/classifica. I bianconeri hanno un monte ingaggi che sfiora i 300 milioni (294), dei quali soltanto Ronaldo ne guadagna 31.



LE ALTRE - CR7 prende più di tutta la rosa del Verona messa insieme. La Juve e l'Hellas sono i due estremi di questa speciale classifica: i gialloblù stanno ottenendo il massimo rendimento con il minimo sforzo, ogni punto dei 34 conquistati (zona Europa League) è costato appena 740mila euro. Dietro i bianconeri c'è il Milan, che ha speso 3,59 milioni a punto e al terzo osto il Napoli con 3,43 milioni di euro.