Mauriziolo aveva detto ancor prima di assistere dagli spalti alla clamorosa debacle contro il. Esonerare Massimilianosarebbe una follia, almeno dal punto di vista economico, come del resto aveva già fatto intendere prima della partita contro ilrispondendo in maniera scherzosa alla "richiesta" di un tifoso di cambiare allenatore. Dimenticando per un istante l'aspetto puramente tecnico, effettivamente un'eventuale "cacciata" del livornese avrebbe un impatto non da poco sulle casse del club bianconero.Come ricostruito da Calcio e Finanza, in caso di esonero ladovrebbe riconoscere a Massimiliano Allegri una cifra pari a, al netto di accordi per eventuali buonuscite. Nel maggio 2021, infatti, l'ex Milan ha firmato un accordo fino al 2025 da(circa 12,95 milioni lordi), pertanto, considerando i tre mesi già trascorsi nella stagione 2022/23, deve ancora ricevere poco più di 19 milioni di euro netti, di cui 5 per il resto dell'annata in corso e 7 per ciascuna delle prossime due stagioni. Se l'arrivasse prima dell'approvazione definitiva del, il club bianconero potrebbe anche già accantonare la cifra da pagare ad Allegri nell'esercizio al 30 giugno 2022 (atteso in perdita per circa 250 milioni).Non un "gruzzoletto", insomma, anzi. Tanto più considerando che, in tutto ciò, la Juventus dovrebbe chiaramente sborsare ulteriori soldi - pochi o tanti che siano - per ildell'attuale tecnico, con tutte le conseguenze del caso sulle casse del club.