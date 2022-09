I tifosi vorrebbero un esonero di Massimiliano, Maurizioperò ha parlato di "", perchè? L'esonero del tecnico livornese costerebbe caro alla Juve. Allegri ha un, percepisceSottraendo i 13 percepiti la scorsa stagione il contratto pesa ancora per circa, per la parte rimanente di questa annata e per le successive due.Di certo, come riporta il Corriere della Sera, la Juventus in caso di esonero di Allegri dovrebbe puntare su un nuovo profilo di caratura pari a quella di Max, arrivando quindi ad una cifra complessiva d. I conti bianconeri sono in rosso, venerdì il CDA rischia di chiudere con un. Una cifra che, se confermata, sarebbe un record negativo, addirittura superiore ai -209 milioni con cui ha chiuso il bilancio 2019-2020.Inoltre, le due sconfitte in Europa portano la Juventus verso un rischio di mancata qualificazione agli ottavi di, che sarebbe una perdita di circa 30 milioni. Senza contare i circa 80 milioni potenziali che sfumerebbero in caso di mancata qualificazione alla Champions 2023-24. Ecco perchè un esonero di Max costerebbe davvero caro alla Juventus.