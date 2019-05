Anche senza Max Allegri, João Cancelo può lasciare Torino e imboccare la strada che porta a Manchester, sponda City. La Juventus in caso di offerta congrua (almeno 60 milioni di euro) potrebbero far partire il terzino portoghese, Jorge Mendes è avvertito e sta lavorando per l'eventuale trasferimento del proprio assistito. Nel frattempo, Paratici si è attivato per il sostituto di Cancelo, con l'idea Cristiano Piccini: tanti i colloqui con il Valencia e con l'entourage del giocatore, gli ultimi proprio in questi giorni a Milano. Basterebbe un'offerta tra i 15 e i 20 milioni di euro per strappare l'esterno azzurro ai Murciélagos.