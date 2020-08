Prima l’eliminazione dalla Champions League, poi l’esonero di Sarri. Sono momenti concitati e delicatissimi in casa Juventus, che sta affrontando un nuovo cambio in panchina a distanza di un solo anno. Altro cambio tecnico e possibile rivoluzione a livello dirigenziale, per un club che deve fare i conti anche con i deficit economici derivanti dal mancato accesso alla Final Eight. Come riporta il Corriere di Torino, il bonus derivante alla qualificazione ai quarti di finale era pari a circa 10 milioni, a cui vanno aggiunti quelli derivanti ai diritti tv. In totale sono 20 milioni di euro, che non entreranno nelle casse della Juve.