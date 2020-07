Non c'è solo Arek Milik nel mirino della Juventus per rinforzare l'attacco nella prossima stagione. Il centravanti polacco va in scadenza nel 2021 e piace anche ad Atletico Madrid e Totttenham. La trattativa con gli azzurri non si preannuncia tra le più semplici e per questo Paratici si sta guardando attorno. Tra i "papabili" c'è in prima fila anche Raul Jimenez dei Wolves che però è valutato almeno 60 milioni di euro.