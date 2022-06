Sarà addio, in un modo (cessione) o nell'altro (risoluzione). Juve e Ramsey sono ai saluti, alla fine di una storia tormentata e di un amore mai sbocciato. Il giocatore, al rientro dal prestito ai Rangers da cui non è stato riscattato - affare di sei mesi con diritto di riscatto fissato a 6 milioni e ingaggio pagato in parte dalla Signora - non verrà infatti confermato dal club bianconero, che mira a cederlo quanto prima. Non è più nel progetto, nonostante Max Allegri ci avesse provato, l’estate scorsa, a recuperarlo.



GLI OSTACOLI - Una separazione ad ostacoli, uno su tutti la buonuscita. Dopo muri e rifiuti agli addii, ora il club non vuole più essere prigioniero del suo ricco contratto in scadenza nel 2023. E quei 7 milioni di euro più bonus restanti vanno sistemati. Le parti sono al lavoro per trovare una soluzione, dialoghi ripresi in vista di un'intesa non semplice. La Juve vuole risparmiare i 14 milioni lordi dell’ultimo anno di stipendio, ma cessione o nuovo prestito sono difficili e l’unica soluzione percorribile sembra essere la risoluzione del contratto. Ramsey - spiega il Corriere - chiede una buonuscita... da 4 milioni di euro. La Juve non va oltre i 2.