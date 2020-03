Rolando Mandragora può tornare alla Juventus in estate. Il centrocampista si è trasferito due stagioni fa all'Udinese per 20 milioni di euro e può tornare a Torino per 28. Secondo quanto riporta La Gazzetta dello Sport, tuttavia, è difficile che i bianconeri esercitino l'opzione che hanno visto che in mezzo al campo c'è già molto traffico e in estate arriverà anche Kulusevski che può giocare sia come esterno offensivo che come mezzala. Difficile, insomma, vedere Mandragora con la maglia della Juventus.