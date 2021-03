Alvaro Morata era partito forte al suo ritorno in bianconero. Gol a raffica e applausi da parte di tutti. Dopo una fase centrale nella quale ha faticato un po' anche a causa di un virus che l'ha messo ko, l'attaccante è pronto a mettere il turno in quest'ultima fase della stagione per convincere la Juve a riscattarlo. La dirigenza intanto ci pensa e riflette: secondo gli accordi con l'Atletico Madrid, il riscatto è fissato a 45 milioni di euro.