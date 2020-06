La Juve continua a tenere d'occhio Emerson Palmieri, terzino del Chelsea che i Blues potrebbero cedere per 30 milioni di euro. Il profilo del terzino ex Roma potrebbe essere ancor più concreto in caso di partenza da Torino di Alex Sandro, che potrebbe portare nelle casse della Juve una corposa plusvalenza. Paratici ha avviato i contatti con il Chelsea ormai da diversi mesi, consapevole anche dell'interesse di un'altra big italiana per il terzino della Nazionale azzurra: l'Inter di Antonio Conte e Beppe Marotta.