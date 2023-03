Nei piani dell’Atalantadeve completare la sua crescita sotto la guida di Gasperini almeno per un’altra stagione. Ma i gol e le prestazioni del classe 03’ hanno attirato le attenzioni di mezza Europa, Premier League in primis, e non sarà facile trattenerlo. La Dea valuta il suo gioiello non meno di 50 milioni ma questa cifra è destinata a salire considerando che Rasmus continua a stupire e non ha alcuna intenzione di fermarsi. Lo racconta Calciomercato.com.