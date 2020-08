1









Come racconta Calciomercato.com, la Fiorentina ha preso una posizione decisa, Chiesa si muoverà solo per 50 milioni cash, altrimenti si apriranno le trattative per il rinnovo. Commisso e Pradè sono disposti ad accettare di perdere il proprio gioiellino, ma non hanno intenzione di svalutarlo o accettare contropartite tecniche non ritenute all’altezza. Nonostante, in questo momento, la concorrenza non sia particolarmente folta, con il passare dei giorni torneranno molte società a farsi sotto per Chiesa, che rimane un profilo molto importante per il presente ed il futuro, anche se la valutazione al momento spaventa.