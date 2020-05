Tra i nomi per il futuro, la Juventus studia tante opzioni, tra cui quella del giovane del Rennes Camavinga. Sul giocatore, ci sarebbe anche il Milan, per quanto riguarda le squadre di Serie A, ma il Rennes confida di riuscire a tenere Camavinga ancora una stagione in Francia. Infatti, come riporta Calciomercato.com, il classe 2002 costa molto caro: più di 50 milioni di euro, una cifra strategica, che punta a rafforzare la posizione del club che, come detto, non vuole cedere il suo baby talento.