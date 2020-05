1











Secondo quanto riporta Sportmediaset , la cifra minima per arrivare a Boga, esterno del Sassuolo che piace alla Juventus, è di 30 milioni di euro. Il classe '97 è seguito anche dal Napoli che sarebbe già pronto a mettere sul tavolo una cifra compresa tra i 20 ed i 25 milioni di euro. Per quanto riguarda la Juve, Boga può essere il sostituto di Douglas Costa che potrebbe essere ceduto a fronte di un'offerta particolarmente importante per il club bianconero.