Dove andrà Asensio? Secondo il Corriere dello Sport, a un anno dalla scadenza del contratto, il Real sa che non può chiedere più di 30-35 milioni di euro. Una cifra che in Premier possono spendere a occhi chiusi: proprio negli ultimi giorni l’Arsenal si accodato al Manchester United, destinazione affascinante dove Marco ritroverebbe i suoi ex compagni Varane e Cristiano Ronaldo.