Com'è cambiata la Juve? Tanto. E si vede nei numeri. Il tridente funziona anche senza gol, come sottolinea Tuttosport, questo grazie ai ripiegamenti costanti, soprattutto di Dybala, "secondo bianconero per chilometri percorsi (10,708 contro 13,228 di Locatelli , dato Lega Serie A), e Morata, capaci di recuperare 6 palloni ciascuno, con la Joya protagonista anche di 6 duelli difensivi (50% vinti, dato Wyscout come i seguenti)". Ecco, il paradosso e l’unica pecca al Gewiss Stadium riguardava proprio quello che dovrebbe essere il suo punto di forza, ossia la capacità realizzativa.