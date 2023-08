Ormai archiviata la tournée americana, la Juve è tornata al lavoro lunedì, dopo i tre giorni di riposo concessi da Massimiliano Allegri. Oggi, mercoledì 9 agosto, andrà in scena il J Day, maxi allenamento con partitella finale all'Allianz Stadium (inizio alle 18.30) dove sono attesi 20.000 tifosi: come scrive Tuttosport, infatti, sono andati esauriti i biglietti messi a disposizione per il primo anello, dal quale il popolo bianconero potrà godersi quella che si preannuncia fin da ora come una vera e propria festa.