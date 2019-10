Un tripudio milanese. La Juve è sempre ben voluta nella City lombarda: e la dimostrazione arriva dall'affetto dimostrato dai tifosi approdati all'esterno del Principi di Piemonte che ha ospitato in questi due giorni la Juventus. Cresciuto sempre più il numero dei tifosi fuori l'albergo, sono rimasti in centinaia a vedere la partenza della squadra di Sarri verso lo Stadio San Siro, avvenuta intorno alle 19. La folla è poi defluita verso l'impianto lungo la linea metro lilla, a due passi dalla struttura che ha accolto il gruppo juventino. Lo spettacolo nello spettacolo: non solo la super sfida, ma anche i protagonisti da due passi.