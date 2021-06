Leonardo Spinazzola è stato semplicemente imprendibile nella partita di ieri sera giocata dall'Italia contro la Turchia. L'esterno, nel match inaugurale di Euro 2020, ha messo in mostra tutte le sue caratteristiche: velocità, solidità, capacità di dribbling e buon piede. Sulla fascia sinistra ha dominato e propiziato il gol del 2 a 0 segnato a metà del secondo tempo. Una prestazione, che gli è valsa il premio come MVP e che fa aumentare i rimpianti in casa Juve - Spinazzola è un ex - dove un esterno sinistro con queste caratteristiche avrebbe fatto comodo e farebbe ancora comodo.