Ieri in Juventus-Inter è successo qualcosa di insolito riguardante Juan Cuadrado. No, non il fatto che abbia fatto male all'Inter, e neanche che alla fine si sia procurato il calcio di rigore decisivo. La cosa insolita è che il terzino colombiano sia andato anche a batterlo, quel rigore. Non Morata, per dire un altro nome papabile, ma lui. Un premio per quell'iniziativa che ha permesso ai bianconeri di rimanere nella scia Champions. Cuadrado ha segnato, e in tutta la carriera era appena il suo quarto tiro dal dischetto, il primo in maglia Juve. I precedenti tre risalivano a nazionale colombiana e Fiorentina. Tutti segnati. Quattro su quattro. Sicuramente quello di ieri è stato il più decisivo.