"Questo è un momento in cui dobbiamo fare pochi calcoli: solo 11 punti in 6 partite. Poi ci penseremo dopo". Parole e musica di Maurizio Sarri, che indica la strada da seguire per vincere lo scudetto. Dunque, quattro vittorie, senza guardarsi indietro e con il destino della vittoria tra le proprie mani. Undici punti da fare subito, nelle prime quattro partite, con la possibilità - nel caso in cui dovesse esserci un filotto di trionfi - di festeggiare il tricolore all'Allianz Stadium domenica 26 luglio contro la Sampdoria.