Come racconta Tuttosport, non è ancora concreto lo spettro della. Per raggiungere la quota salvezza media degli ultimi cinque campionati, 37 punti, alla Juve ne basterebbero 14, ma potrebbero esserne sufficienti anche 10: l’attuale quintultima in classifica, lo Spezia, alla media attuale chiuderebbe a 33. La salvezza diventerebbe un obiettivo concreto se invece la Corte d’appello federale dovesse infliggere davvero altri 20 punti di penalizzazione ai bianconeri (che renderebbero impossibile arrivare in Europa attraverso il campionato): praticamente sarebbe come se oggi la Juve avesse 3 punti. A quel punto dovrebbe ottenerne 34 per la quota salvezza delle ultime cinque stagioni