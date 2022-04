Anche questa stagione si avvia verso la conclusone, con la consapevolezza che questo rush finale ci riserverà dei clamorosi colpi di scena fino all'ultimo secondo. Sarà sicuramente una volata a 3 per la lotta Scudetto, con la Juventus che a questo punto ha come unico obiettivo quello di centrare la qualificazione alla prossima Champions League. Un concetto che stona per chi ha la Juve nel sangue, dato che da sempre, la Vecchia Signora ha lottato per vincere e non per qualificarsi.



PUNTI PERSI - Anche se nell'arco dell'intera stagione quello che ha stonato di più sono i tanti passi falsi commessi dai bianconeri e soprattutto, i troppi punti lasciati per strada e che hanno portato poi all'inseguimento del solo quarto posto. Dal doppio vantaggio di Udine, poi rimontato dai friulani, passando per le sconfitte interne contro Empoli e Sassuolo, fino al derby di ritorno contro il Torino, sono troppi i punti persi dalla Vecchia Signora e sarebbe bastato averne solo qualcuno in più per essere ancora nel bel mezzo di una lotta che fino a questo momento ha mostrato diverse lacune nelle squadre in testa.



SOGNO INFRANTO - Il cammino altalenante delle due milanesi e del Napoli di Spalletti infatt, tiene ancora oggi in vita Madama, almeno per la matematica e questo fa crescere ulteriormente il rammarico nell'animo di tutti i tifosi juventini. Se escludiamo infatti gli scontri diretti e le gare iniziali in cui la Juve ha fallito, concentrandoci solo sui passi falsi commessi dalla Vecchia Signora dopo l'arrivo di Vlahovic, i bianconeri ora si ritroverebbero ad un paio di punti dai nerazzurri, per non tornare a parlare del Derby d'Italia... Va preso atto infatti, di come nei primi mesi la squadra di Allegri fosse in una fase totale di ristrutturazione e di conseguenza, gran parte delle gare perse o pareggiate in avvio di stagione possono essere frutto di questa motivazione, ma con qualche successo in più, il sogno sarebbe stato ancora vivo.