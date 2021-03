Punti persi contro le piccole. Ecco uno dei talloni d’Achille della Juventus, che ha perso per strada mattoncini preziosi per costruire le fondamenta per lo scudetto, adesso lontano 10 punti in classifica. Passi falsi contro squadre di medio-bassa classifica, la sconfitta contro il Benevento l’ultimo esempio ma, dati alla mano, anche gli scontri diretti non forniscono certezze. La Juve ha un big match in meno rispetto agli altri sei top club di Serie A (8 partite contro 9, manca la super sfida con il Napoli) e dunque può recuperare, ma al momento la fotografia dice terzultimo posto.



Sfoglia la gallery per vedere la classifica per scontri diretti