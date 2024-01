Juve, fuori in 6 contro la Salernitana: le condizioni degli infortunati

DA CHIESA A CAMBIASO FINO AD ALEX SANDRO E KEAN, IL PUNTO SUGLI INFORTUNATI E QUANDO POSSONO TORNARE.

La rosa della Juventus, che già non è ampia come quella di altre big, in particolare l'Inter, è ancora più ristretta dopo le notizie di ieri. Prima l'annuncio di Massimiliano Allegri in conferenza stampa riguardo l'indisponibilità di Andrea Cambiaso, poi il forfait di Federico Chiesa dalla lista dei convocati per Salernitana-Juve.Alle 18, allo stadio Arechi, i bianconeri sono chiamati ad un impegno che viste anche queste novità, diventa più complicato del previsto. La Juve dovrà fare a meno anche di Manuel Locatelli, squalificato. Scelte quasi obbligate ovunque per il tecnico livornese, che di fatto ha un solo giocatore per reparto in panchina. Rugani in difesa, Miretti (e Nonge) a centrocampo, Iling Junior sugli esterni e Milik in attacco. Sono 18 in tutti i giocatori convocati per la sfida odierna, di cui solo 15 di movimento. Allegri avrà quindi i cambi obbligati.Doppio appuntamento con OR LIVE per oggi, 7 gennaio. Ci vediamo per il post Supercoppa Women e il post partita di Salernitana-Juventus con Marcello Chirico, Antonio Romano e i nostri inviati: da Cremona per la Juve Women Miriana Cardinale, all'Arechi ci aspetta Fabio Marzano.