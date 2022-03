"La Juventus non ha vinto nessuna delle ultime sette gare d’andata nella fase a eliminazione diretta in Champions League (3N, 4P), venendo poi eliminata in quattro delle cinque più recenti. L’ultima volta che ha superato il turno in questa fase risale al 2018-19 contro l'Atletico Madrid.



La Juventus ha vinto tutte le ultime sei partite casalinghe di Champions League, solo una volta in precedenza ha ottenuto più vittorie interne di fila nel torneo: 10 tra il 1996 e il 1997, ovvero la più lunga striscia di una squadra italiana nella competizione".



Dati dal sito ufficiale della Juventus.