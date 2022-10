Quante assenze. E quanti problemi, in casa Juve. Non si finisce mai di contarli e anche Massimiliano Allegri, nell'ultima conferenza, ha dovuto ribadirlo ad alta voce: "Siamo in 16 più 3 portieri, siamo abbastanza per giocare". A Lecce però la Juventus si presenterà acciaccata, stanca, forse demotivata per la batosta in Champions League. Di sicuro, non con lo spirito visto nelle ultime due partite di campionato, dove sono arrivati sei punti che hanno raddrizzato un po' la classifica. "Parlare di scudetto ora non serve a niente", ha raccontato Allegri. Che pensa a una formazione certamente rimaneggiata, ma allo stesso tempo ricca di conferme. Almeno nell'impostazione.



Le ultime nel VIDEO del nostro inviato a Torino, Cristiano Corbo.