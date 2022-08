In principio erano i cosiddetti "infortuni traumatici", senza reale catena ad unirli, se non una sanissima sfortuna. Poi sono arrivati gli stop muscolari. Sempre più frequenti. Incredibilmente sfortunati anch'essi, però con una traccia a unirli, quantomeno a seminare il dubbio: no, adesso in tanti non parlano più di sfortuna. Semmai, di episodi. Di prove raccolte per aumentare il credito di una tesi: quale attenzione si sta facendo a evitare tutti questi problemi?Nell'ultimo mese è tornato tristemente "di moda" l'infortunio all'adduttore lungo. Il particolare fa sorridere, ma forse anche riflettere: è sempre la coscia sinistra a cedere. Era capitato a Szczesny dieci giorni fa, è capitato a Di Maria dopo la prima con il Sassuolo. Nello scorso anno? E' toccato a Danilo e poi è stato l'infortunio che ha portato Zakaria out per un mese.Ovviamente, tra i tifosi serpeggia il malumore: "Si parla ancora di sfortuna?".