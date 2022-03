Problemi a centrocampo per la Juve. McKennie ha terminato in anticipo la sua stagione proprio nell’andata contro gli spagnoli, mentre Zakaria è ancora alle prese con l’infortunio rimediato ad Empoli a fine febbraio. Senza Locatelli, rimangono solo Arthur e Rabiot tra i giocatori che occupano abitualmente la porzione centrale del campo. Il rientro di Bernardeschi è una buona notizia, anche perché aggiunge una variante alle due soluzioni ipotizzabili per Allegri.