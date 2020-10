Questa sera si gioca Juve-Verona, ma il 25 ottobre è una data sinonimo di Juventus contro Inter in Serie A. Sono ben tre i "derby d'Italia" disputati in questa stessa data. Il bilancio è favorevole ai nerazzurri, che hanno fatto bottino pieno nelle due gare disputate in casa, mentre altrettanto hanno fatto i bianconeri nell'unica occasione in cui si è giocato a Torino. Nel 1987 l'Inter vinse 2-1: doppietta di Aldo Serena inframezzata dalla rete di De Agostini. Nel 1992 finì addirittura 3-1: Ruben Sosa, Sammer e Shalimov, con gol della bandiera di Andy Moeller. Nel 1998 il riscatto juventino al Delle Alpi: a 5 minuti dalla fine Alex Del Piero mise il sigillo dell'1-0, due settimane prima del terribile infortunio di Udine.