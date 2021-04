5









Domenica ci sarà Atalanta-Juve, ormai una super sfida per il calcio italiano. La crescita nerazzurra ha portato a una nuova gara di alto livello nel movimento nazionale tra due squadre che spesso si sono incrociate anche in chiave mercato. Diversi gli affari in passato (gli ultimi Romero, Kulusevski e Muratore), altri quelli che si potranno riproporre in futuro, specialmente perché l'innalzamento del livello ha portato a giocatori di assoluta prospettiva anche per un futuro/presente alla Juve. E' il caso di Robin Gosens, laterale mancino classe 1994, che da rivelazione è divenuto ormai un'assoluta certezza in Serie A. Dieci gol e sette assist in stagione, quelli che alla Juve fanno molta gola. Ecco perché il tedesco è finito nel mirino ormai diverse settimane fa ed è l'erede designato di un Alex Sandro sempre più sulla lista dei partenti. Dopo Romero, ancora da riscattare per i nerazzurri, potrebbe diventare quindi il prossimo affare sull'asse Torino-Bergamo. Diversi jolly come contropartite: da Perin a Bernardeschi, anche se per Robin Gosens l'Atalanta vuole gran parte dell'affare realizzato con conguaglio.