Allegri parla di "giocatori in abbondanza", ma questo solo perché ci sono giocatori dell'Under 23 "già pronti". E allora non si sofferma, non sta a fare i conti con gli assenti, ancor meno a lamentarsi. Il tecnico bianconero dovrà fare a meno di Chiesa e Kaio Jorge, poi conta di recuperare quanto prima McKennie, Alex Sandro, Chiellini, Bernardeschi, Rugani e Dybala. Non esattamente giocatori di secondo piano. Anzi. GUAI MUSCOLARI - Come racconta Gazzetta, tre di questi infortuni sono traumatici e fanno parte del gioco; la maggior parte però sono guai muscolari e sicuramente avranno portato Allegri a fare una riflessione: le tante partite giocate, nazionali comprese, non hanno aiutato. Ma forse anche qualcosa nella preparazione e nella prevenzione per qualcuno non ha funzionato. La Juve si ritrova nel momento cruciale della stagione a dover gestire una situazione complicata. Empoli dopo il Villarreal, poi la Coppa Italia e sempre le 3 partite in 8 giorni. Con gli uomini contati.