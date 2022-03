Non solo Ramsey, Dybala e Chiellini: sono ben 19 i giocatori della rosa di Allegri colpiti da infortuni in questa stagione. Una rosa tormentata da continui problemi e dall'emergenza che in questo periodo affligge i bianconeri. Tre giocatori con il verdetto di stagione praticamente finita (o finita) e molti da ritrovare, così Massimiliano Allegri si trova nel momento più delicato della stagione con 13 giocatori di movimento a disposizione. Il motivo? "Se conoscessimo la causa sarebbe tutto più facile, non c’è solo la componente fisica ma anche quella mentale", dice Allegri.



GLI INFORTUNI - Finora sono stati 19 i giocatori della rosa che hanno saltato almeno una partita per problemi fisici (senza contare Covid, influenze e interventi extra, come Kulusevski operato al naso), di cui 17 per questioni muscolari. Solo Luca Pellegrini, Cuadrado, Locatelli, l’ex Bentancur, Perin, Pinsoglio e il nuovo arrivato Vlahovic si sono salvati, nonostante qualche acciacco inevitabile sia arrivato anche per loro. In totale, scrive la Gazzetta, sono 145 le partite «bucate» dai giocatori della Juventus da inizio stagione, di cui 112 per infortunio muscolare. Una percentuale altissima, che sfiora l’80% (77,7 per la precisione). E pesano non solo giocatori come Ramsey (15), Dybala (12), Chiellini (12) e Bonucci (7), ma anche altri giocatori come Danilo (11 volte out per una lesione all’adduttore della coscia sinistra) o Bernardeschi (12 in totale). Vicino alla doppia cifra anche De Sciglio (finora 9 partite saltate), mentre Kean è stato fermo 5 match di fila per un affaticamento muscolare, erano 9 anche per Chiesa prima del brutto infortunio al ginocchio. Dati che raccontano un problema con cui fare i conti.