di Federico Mariani

I numeri difficilmente mentono. Al massimo possono offrire versioni leggermente discordanti, ma non raccontano verità completamente diverse tra loro. E se è inconfutabile che, per occasioni da gol e, soprattutto, punteggio finale, l’Ajax ha eliminato con merito la Juventus dalla Champions League, è altrettanto innegabile che i bianconeri non siano arrivati all’appuntamento più importante con la giusta condizione fisica. Un aspetto ampiamente rimarcato da Massimiliano Allegri nel dopo gara e nelle settimane successive.



ASSENTI – Il tecnico toscano ha puntato subito il dito contro gli infortunati. E i numeri gli danno ragione. Nel 2019, la Juventus ha avuto ben 96 infortuni tra i propri giocatori, più di qualsiasi altra squadra italiana. Per rendere un’idea, i campioni d’Italia si sono trovati a fronteggiare più di cinque assenze ad ogni gara. Un numero esorbitante. L’apice è arrivato alla trentesima giornata di campionato, con ben nove giocatori infortunati. Controllando bene le date, si nota come questo triste climax abbia trovato il suo punto massimo proprio a ridosso delle sfide cruciali contro l’Ajax. Il più martoriato della rosa bianconera è indubbiamente Douglas Costa: il brasiliano ha giocato solamente tre gare in Serie A ed è finito in tribuna più volte di tutti i suoi compagni.



PREPARAZIONE – C’è chi intravede nella preparazione fisica un grave problema. Una mezza verità, anche se la Juventus ha avuto un avvio stagionale straripante con due sole sconfitte da agosto a dicembre considerando tutte le competizioni ed un campionato blindato già a novembre. Forse, questa partenza a razzo ha imposto un dazio pesante nella seconda parte della stagione. Ma si tratta più di un’impressione che di una certezza perché anche altre formazioni italiane più discontinue della Juve hanno vissuto un incubo analogo. Basti pensare che la Roma ha dovuto fronteggiare 74 infortuni, sette in più della Lazio, mentre il Milan si è fermato a quota 63. Insomma, probabilmente questi acciacchi sono una tassa da pagare per chi gioca le Coppe internazionali. Non è un caso se siano Atalanta e Torino, squadre prive di impegni europei, primeggiano nella classifica opposta, quella delle squadre più “sane”. Sicuramente, è una lezione importante di cui la Juve dovrà far tesoro nella prossima stagione.