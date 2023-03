Come racconta Gazzetta, il mese disi preannuncia bollente e ricco di impegni. Il match contro il Verona sarà la prima delle 9 tappe tra campionato, Coppa Italia e Europa League. La Juventus affronterà Verona, Lazio, Sassuolo, Napoli e Bologna in Serie A, con in mezzo la doppia semifinale di Coppa Italia contro l’Inter (andata il 4 e ritorno il 26) e i quarti di Europa League contro lo Sporting: il 13 all’Allianz Stadium e il 20 al Josè Alvalade di Lisbona.