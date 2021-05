La Juventus quest'anno ha segnato 67 gol in 34 partite di Serie A. Troppo pochi per una squadra che voleva vincere il decimo scudetto consecutivo. E quasi la metà di questi sono stati realizzati nell'ultima mezz'ora di gioco. Ebbene sì, 30 gol negli ultimi 30 minuti. Una tendenza che fotografa molto bene una Juve che parte spesso in difficoltà, approcciando male la gara come ripete mister Pirlo, e che solo negli ultimi minuti, quando c'è da rimontare dopo aver incassato lo schiaffone o quando c'è da sbloccare in un modo o nell'altro un match complicato, si aggrappa ai suoi uomini di qualità per inventare la giocata da gol.