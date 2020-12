"In tutti gli ultimi sette Derby casalinghi contro il Torino in Serie A, la Juventus ha sempre segnato almeno un gol dall’80° minuto di gioco in avanti. Thrilling."

Questo il dato che emerge da Opta dopo il derby vinto 2-1 dai bianconeri con una rimonta coronata dalla capocciata vincente di Leonardo Bonucci all'89'. I gol in questione sono stati segnati, dal meno al più recente, da: Pirlo, Cuadrado (vittorie 2-1 come oggi), Higuain (pari in extremis), Dybala (sigillo finale in un poker), Ronaldo (gol dell'1-1) e l'autogol di DjiDji nel 4-1 per la Juve di quest'estate.