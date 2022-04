Tre gol di De Ligt in questa stagione. Come racconta La Gazzetta dello Sport, per l’olandese sì sono un piacevole diversivo: aveva segnato a La Spezia, altra gara da rimontare e nel derby. Lui l’eredità se la trova a fianco, nelle forme di Chiellini e Bonucci: la transizione però è cominciata, la leadership all’interno della squadra è innegabile, le qualità non sono mai state messe in discussione".