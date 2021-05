La Juventus in questa stagione ha fatto salire in suoi tifosi davvero sull'altalena degli umori e delle emozioni, con tanti gol fatti e tanti altri subiti. Assecondando quella che in realtà è una tendenza di tutto il calcio italiano, i risultati a reti inviolate sono stati davvero pochi. Pochissimi. Sempre almeno un gol segnato, ma spesso più di uno, e pochi clean sheet. L'unico 0-0 della Juvenel 2020-2021 è arrivato in Coppa Italia, nella semifinale di ritorno di Coppa Italia contro l'Inter: all'Allianz Stadium il 9 febbraio la squadra di Pirlo ha difeso la vittoria in trasferta dell'andata e ha stacco il pass per la finale.