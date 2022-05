La Juventus ha segnato in media 2.4 gol a partita nelle ultime otto sfide interne disputate contro la Lazio in Serie A (19 reti all’attivo nel parziale), ottenendo ben sette vittorie e maturando una sola sconfitta (1-2 il 14 ottobre 2017); Il pareggio è avvenuto in un solo precedente all’Allianz Stadium in campionato, era 0-0 il 17 novembre 2012.