Come riporta il club bianconero sul proprio sito ufficiale nelle consuete statistiche pre match, lava in gol da 24 partite di fila contro ilin campionato: si tratta della serie aperta più lunga di match consecutivi con reti all’attivo da parte dei bianconeri contro una singola avversaria nel massimo torneo; l’ultima volta in cui la Vecchia Signora non ha timbrato il cartellino nel derby della Mole nella competizione risale al pareggio a reti inviolate del febbraio 2008 (Claudio Ranieri in panchina).