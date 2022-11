Era proprio così impellente vendere o prestare giocatori come ha fatto la, rinunciando, in pratica, a loro per questa e per la precedente stagione? Anche se formalmente in prestito, pensiamo che il Tottenham eserciterà il diritto di riscatto per: è stato giusto privarsene? L'anno scorso - si dirà - erano gli unici ad avere mercato, fra Ramsey, Arthur e Rabiot. Soprattutto non riuscivano a convincere. Un passo avanti, uno indietro. Bentancur, dal suo esordio, andava vieppiù peggiorando: lento, svagato, abulico. Kulusevski sembrava non capirci molto. Ci provava, si affannava spesso a sproposito, tornava indietro e perdeva regolarmente palloni velenosi.. Ovvero: allenamenti, incomprensioni tattiche, forse anche un campionato non allenante come dice Capello. Fatto sta: da comparse, consono diventati protagonisti.all'Eintracht sembra un altro giocatore. Lui parla di un, die di un. Probabilmente, aggiungiamo noi, sente, una cosa che la Juve degli ultimi tempi non ha saputo trasmettere ai suoi giocatori più giovani. Il solol'ha spuntata,ha dovuto aspettare gli infortuni degli altri per essere scelto., come, son dovuti emigrare, anche se non erano esordienti in A. Dove sono ora stanno giocando bene. Al Monza, ottime sono state anche le presenze di. Certo. Per alcuni è mezzo pieno perchè questi “giovani” (definizione ambigua) così hanno la possibilità di giocare e maturare. Per altri è mezzo vuoto dato che forze fresche sarebbero servite come il pane, soprattutto a centrocampo e in difesa.Resta il fatto che, secondo noi, ilin società ha contribuito amolto più di quanto non fosse necessario.