La nuova penalizzazione ha gettato nuovamente laal centro di una tempesta, dove non sembra esserci minimamente la parvenza di un raggio di sole, soprattutto se diamo uno sguardo all'immediato futuro. Situazione delicata anche in chiave mercato, dove Madama dovrà fare i conti con diversi contratti da sistemare, non solo per quelli in cui sarà impegnata a versare il riscatto, qualora ci fossero le premesse (vedi Milik o Paredes), ma anche e soprattutto per i giocatori che faranno rientro alla Continassa dopo una stagione trascorsa in prestito altrove. Quello che sembra essere sicuro di fare rientro all'ombra della Mole è il brasiliano, il quale non ha trovato minimamente spazio con i Reds e di conseguenza non verrà riscattato. Lo stesso percorso lo intraprenderanno con molte probabilità anche, rispettivamente in forza al Tottenham e al Leeds. Ma la lista è lunga, ecco nellaseguente